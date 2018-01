Trump pourra se rendre à Davos même en cas de "shutdown"

Washington - Le président américain Donald Trump pourra se rendre au Forum économique de Davos en Suisse même si l'administration fédérale est partiellement fermée faute de budget, a expliqué vendredi un haut responsable de l'administration.Si le président veut aller à Davos "il peut le faire en raison de l'autorité que lui confère la Constitution de diriger la diplomatie", a déclaré ce haut responsable à quelques heures de l'échéance de minuit (05H00 GMT) qui pourrait voir un "shutdown", si républicains et démocrates échouent à s'entendre au Congrès.Même si des centaines de milliers d'employés fédéraux risquent de se retrouver au chômage technique, le président ne sera pas affecté. Il aura toujours à disposition son personnel ainsi que l'avion présidentiel pour remplir ses prérogatives constitutionnelles, a précisé ce haut responsable, ayant requis l'anonymat.Lors du dernier "shutdown" en 2013, Barack Obama avait renoncé à un voyage en Asie, où il devait participer à deux Sommets.Le haut responsable de l'administration Trump n'a pas voulu dire si le milliardaire républicain maintiendra ou non son déplacement dans les Alpes suisses où, comme chaque année, une partie de l'élite politique, économique et aussi des célébrités, se retrouve du 23 au 26 janvier pour débattre des grands sujets du moment.La Maison Blanche a révélé vendredi que Donald Trump y rencontrera la Première ministre britannique Theresa May, mais le haut responsable s'est refusé à donner toute autre précision sur l'agenda du président pendant son séjour.(©AFP / 20 janvier 2018 00h59)