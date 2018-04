Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles sur la Syrie

Washington (Etats-Unis) - Le président américain Donald Trump a averti mercredi la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien.Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont "pires aujourd'hui qu'elles ne l'ont jamais été, y compris pendant la Guerre froide", a immédiatement poursuivi M. Trump qui s'exprimait dans une série de tweets matinaux."La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela!", a-t-il écrit.Le président américain avait déjà évoqué sur Twitter plus tôt dans la matinée "la cruelle attaque chimique en Syrie".Il a dénoncé à plusieurs reprises l'attaque samedi sur le bastion rebelle de Douma près de Damas et menacé d'y répondre militairement. M. Trump avait notamment condamné dimanche une "attaque chimique insensée", mettant déjà en garde la Russie."Le président Poutine, la Russie et l'Iran sont responsables pour leur soutien à l'Animal Assad. Il faudra payer le prix fort", avait-il alors affirmé dans un tweet.Mercredi, Donald Trump a déploré l'état des relations américano-russes, qui n'ont, selon lui, jamais été aussi mauvaises."Il n'y a pas de raison à cela", a-t-il regretté."La Russie a besoin qu'on l'aide sur son économie, ce qui devrait être très facile à faire, et nous avons besoin que toutes les nations travaillent ensemble. Arrêtons la course aux armements?", a encore écrit M. Trump sur Twitter.(©AFP / 11 avril 2018 12h26)