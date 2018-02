Trump promet aux rescapés de Floride des mesures "fortes"

Washington - Donald Trump a promis mercredi de prendre des mesures "fortes" de vérification des antécédents criminels et mentaux des acheteurs d'armes, en recevant à la Maison Blanche des rescapés de la fusillade qui a fait 17 morts la semaine dernière dans un lycée de Floride."Nous allons y aller très fort sur les vérifications d'antécédents", a déclaré le président américain. De son côté, une jeune élève du lycée de Parkland (Floride) Julia Cordover lui a demandé de "prendre les bonnes décisions" pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas.Donald Trump s'est plié à une séance d'écoute des familles particulièrement émouvante. Il a ainsi été interpellé par des amis d'adolescents tués à Parkland, l'un d'eux en larmes au bord de la rupture, et par des parents éplorés."Le 11-Septembre s'est produit une fois, et les problèmes ont été résolus. Combien d'écoles, combien d'enfants doivent-ils tomber sous les balles ?", a demandé Andrew Pollack, dont la fille de 18 ans, Meadow, a été tuée au lycée Marjory Stoneman Douglas mercredi dernier."Ma fille, je ne vais plus la revoir. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est à North Lauderdale, au cimetière King David, c'est là qu'aujourd'hui je vais pour voir mon enfant", a-t-il déclaré."En tant que pays, nous avons échoué à protéger nos enfants. Cela ne devrait pas se produire. Lorsque je vais prendre l'avion, je ne peux pas emporter une bouteille d'eau, mais nous laissons un être bestial pénétrer dans une école et s'en prendre à nos enfants", a-t-il encore dit.Mercredi dernier, Nikolas Cruz, un jeune homme de 19 ans, avait pénétré dans le lycée Stoneman Douglas, dont il avait été renvoyé. Il avait tué 17 personnes, élèves et enseignants, avec une arme semi-automatique achetée tout à fait légalement, en dépit d'antécédents psychiatriques et d'un signalement au FBI adressé par un de ses proches.(©AFP / 21 février 2018 22h15)