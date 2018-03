Trump promet de "contrer très fermement" toute ingérence russe dans les élections

Washington - Le président américain Donald Trump a promis mardi de "contrer très vivement" toute ingérence de la Russie dans les futures élections américaines, au cours d'une conférence de presse à la Maison Blanche.Le président a aussi affirmé que l'ingérence avérée de la Russie dans la présidentielle de 2016 --une affaire qui empoisonne sa présidence-- "n'a eu absolument aucun impact sur les votes".Selon les services de renseignement américains, le pouvoir russe a mené une opération concertée et planifiée pour influencer l'élection présidentielle en faveur de Donald Trump, notamment à travers l'utilisation des réseaux sociaux et la diffusion de "fausses nouvelles".L'impact de cette campagne est toutefois difficile à mesurer.Si le président reconnaît l'ingérence de la Russie du bout des lèvres, il souligne toujours que d'autres pays ont sans doute fait de même, voire même des individus. Un argument qu'il a encore répété mardi, lors de sa conférence de presse en présence du Premier ministre suédois Stefan Löfven.L'amiral Mike Rogers, patron de la NSA --la grande centrale de renseignement électronique américaine-- s'est plaint en février au Congrès que les Etats-Unis ne faisaient pas assez pour contrecarrer les cyberattaques russes."Je pense que le président (russe Vladimir) Poutine est très clairement arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas grand risque" à mener ce type d'actions, avait-il indiqué."On ne peut pas dire que rien n'a été fait mais, de mon point de vue, ce n'est pas assez", alors que des élections législatives se tiennent en novembre, avait ajouté l'amiral.Au-delà de l'ingérence russe, M. Trump a toujours nié qu'il y ait eu collusion entre son équipe de campagne et le Kremlin pour l'aider dans sa course à la fonction suprême américaine.Plusieurs enquêtes sont en cours sur ce sujet, deux au Congrès et surtout celle du procureur spécial Robert Mueller, qui a déjà procédé à l'inculpation de plusieurs anciens conseillers de M. Trump et a obtenu la collaboration de plusieurs d'entre eux à son enquête en échange de la clémence de la Justice.(©AFP / 06 mars 2018 21h46)