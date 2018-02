Trump recevra les présidents des pays baltes le 3 avril

Tallinn - Le président américain Donald Trump recevra ses homologues des pays baltes - Estonie, Lettonie et Lituanie - le 3 avril à Washington, pour parler de la sécurité et de la coopération économique, a annoncé jeudi la présidence estonienne.Les trois présidents - l'Estonienne Kersti Kaljulaid, le Letton Raimonds Vejonis et la Lituanienne Dalia Grybauskaite - doivent participer à cette occasion à un forum économique à Washington, a ajouté la présidence estonienne.La rencontre intervient l'année où les trois pays célèbrent le centenaire de leur indépendance. Selon Lauri Kuusing, conseiller aux affaires étrangères de la présidente estonienne, elle "confirme le lien particulier et la bonne coopération entre les pays baltes et les Etats-Unis".Il a rappelé, selon l'agence BNS, que les trois pays sont sur le point de remplir l'objectif de l'Otan - réaffirmé par M. Trump - de dépenser 2% de leur PIB pour la défense.Les trois chefs d'Etat avaient déjà rencontré le président américain à Varsovie en juillet.(©AFP / 22 février 2018 12h46)