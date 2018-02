Trump recevra les présidents des pays baltes le 3 avril

Tallinn - Le président américain Donald Trump recevra ses homologues des pays baltes - Estonie, Lettonie et Lituanie - le 3 avril à Washington, pour parler de la sécurité et de la coopération économique, a annoncé jeudi la présidence estonienne.Ils pourront évoquer notamment la préparation du sommet de l'Otan des 11 et 12 juillet prochains à Bruxelles, a déclaré à l'AFP un conseiller présidentiel lituanien Nerijus Aleksiejunas.Les trois pays font partie du flanc oriental de l'Otan, face à la Russie, dont la politique inquiète leurs dirigeants depuis l'annexion de l'Ukraine en 2014.La Lituanie espère que le sommet décidera de renforcer la défense aérienne de l'alliance. La visite à la Maison Blanche "sera une bonne occasion de parler du sommet de l'Otan à Bruxelles et de présenter notre point de vue", a dit M. Aleksiejunas.De son côté, le chef de la diplomatie lettonne Edgars Rinkevics, a déclaré que cette visite était "la preuve du partenariat stratégique" entre les pays baltes et les Etats-Unis.La visite sera précédée par celle des chefs de la diplomatie baltes à Washington le 5 mars, où ils rencontreront leur homologue américain Rex Tillerson, a-t-il précisé à l'issue d'un entretien à Riga avec le sous-secrétaire d'Etat John Sullivan.Cet entretien a porté également sur la préparation du sommet de l'Otan, la prévention de la guerre hybride et la cybersécurité.L'expression guerre hybride est d'ordinaire utilisée pour décrire les opérations russes en Ukraine, avec recours aux services spéciaux et à la désinformation.Les trois présidents - l'Estonienne Kersti Kaljulaid, le Letton Raimonds Vejonis et la Lituanienne Dalia Grybauskaite - doivent participer à Washington à un forum économique, a ajouté la présidence estonienne.Leur rencontre avec M. Trump intervient l'année où les trois pays célèbrent le centenaire de leur indépendance. Selon Lauri Kuusing, conseiller aux affaires étrangères de la présidente estonienne, elle "confirme le lien particulier et la bonne coopération entre les pays baltes et les Etats-Unis".Il a rappelé, selon l'agence BNS, que les trois pays sont sur le point de remplir l'objectif de l'Otan - réaffirmé par M. Trump - de dépenser 2% de leur PIB pour la défense.(©AFP / 22 février 2018 13h56)