Washington - Donald Trump va recevoir "à partir" du 17-18 avril le Premier ministre japonais Shinzo Abe dans sa résidence privée de Mar-a-Lago (Floride), pour préparer le sommet entre le président américain et le leader nord-coréen Kim Jong Un, a indiqué la Maison Blanche lundi."Les deux responsables vont parler de la campagne internationale pour maintenir le maximum de pression sur la Corée du Nord en vue de la rencontre prévue entre le président Trump et le leader nord-coréen Kim Jong Un", a précisé le communiqué de la Maison Blanche.La rencontre historique entre le président américain et le dictateur nord-coréen devrait se tenir en mai, mais aucun détail pratique sur le lieu ou le format exact de n'est encore connu.Le principal enjeu de ce sommet est la question nucléaire nord-coréenne et M. Kim comme M. Trump consultent leurs alliés ou partenaires.Pour préparer la rencontre, Kim Jong Un s'est rendu à Pékin, quittant pour la première fois son pays depuis son arrivée au pouvoir, et il a longuement rencontré le président chinois Xi Jinping.M. Trump a également eu un entretien téléphonique avec Xi Jinping pour évoquer le futur sommet.La rencontre de Mar-a-Lago sera le troisième sommet bilatéral entre Donald Trump et Shinzo Abe, a précisé la Maison Blanche.C'est la deuxième fois que les deux hommes se retrouvent dans la très luxueuse résidence privée du président américain en Floride. M. Abe, comme M. Trump, est un avide golfeur et les deux hommes ont déjà joué ensemble sur le terrain de golf de la Trump Organization adjacent à la résidence.La Maison Blanche a précisé que MM. Trump et Abe allaient également évoquer la question de relations commerciales "équitables" entre les deux grands partenaires économiques.M. Trump estime qu'un trop grand nombre de partenaires commerciaux tirent indûment profit des Etats-Unis et il a lancé des initiatives tous azimuts pour --à ses yeux-- rééquilibrer les choses y compris l'imposition de tarifs douaniers.(©AFP / 02 avril 2018 12h51)