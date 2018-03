Trump s'inquiète de ce qu'Amazon ne paye pas assez d'impôts

Le président Donald Trump a exprimé jeudi son "inquiétude" concernant le peu d'impôts que paierait Amazon aux Etats-Unis, alors que les rumeurs sur sa volonté d’encadrer la domination du géant de l'internet ont fait chuter le cours de l'action en bourse mercredi."J'ai fait état de mes inquiétudes concernant Amazon bien avant l'élection. Contrairement aux autres, ils ne paient pas ou peu d'impôts aux gouvernements locaux ou fédéral et traitent notre système postal comme leur livreur (provoquant d'énormes pertes aux Etats-Unis) en provoquant la fermeture de milliers de commerces!", a-t-il écrit dans un tweet matinal.Le groupe Amazon a fini la journée de mercredi en forte baisse à la Bourse de New York (-4,38%), ce qui s'est traduit par une perte de 31,4 milliards de dollars de capitalisation boursière.Le site Axios avait publié dans la journée un article faisant état de "l'obsession" du président américain pour Amazon et son souhait de s'en prendre au site de Jeff Bezos à travers des lois antitrust.Toujours selon Axios, les riches amis du milliardaire républicain ont exprimé auprès de lui leurs craintes sur l'état de leurs affaires, "détruites" selon eux par la mainmise toujours plus importante d'Amazon dans le secteur du commerce.(©AFP / 29 mars 2018 14h42)