Trump salue la rencontre "historique" entre Kim et Moon

Washington - Donald Trump a salué vendredi la rencontre "historique" entre les dirigeants sud et nord-coréens, remerciant chaleureusement le président chinois Xi Jinping pour son "aide précieuse" sur ce dossier dans une série de tweets.Le président américain a toutefois émis une note de prudence, en soulignant que seuls les actes à venir permettraient de juger de la nature des changements en cours."Après une année folle de lancements de missiles et de tests nucléaires, une rencontre historique entre la Corée du Nord et la Corée du Sud a lieu. Des choses positives se passent mais seul le temps permettra de juger!", a tweeté Donald Trump.M. Trump a par ailleurs estimé que les Américains devraient être "fiers" de l'évolution de la situation sur la péninsule, avec l'engagement pris vendredi entre les deux Corées de chercher cette année à mettre fin de manière permanente à la guerre."LA GUERRE EN COREE VA SE TERMINER! Les Etats-Unis et tous leurs citoyens devraient être vraiment fiers de ce qui se passe en ce moment en Corée!", a-t-il écrit.Un sénateur américain, le républicain Lindsey Graham, a d'ailleurs estimé vendredi que Donald Trump mériterait le prix Nobel de la Paix si ces avancées diplomatiques débouchent sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne."Cela ne serait pas arrivé sans Trump", a-t-il affirmé sur Fox News. "Que s'est-il passé ? Donald Trump a convaincu la Corée du Nord et la Chine qu'il voulait sérieusement contribuer au changement", a ajouté le sénateur. "Nous n'en sommes pas encore là mais si cela arrive, le président Trump mérite le prix Nobel de la Paix".Alors que la Chine, seul grand allié de Pyongyang, a pu un temps paraître marginalisée dans le processus de rapprochement entre les Corées et avec l'annonce début mars que Donald Trump acceptait de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le président américain a pris soin vendredi de saluer le rôle de Pékin."Veuillez ne pas oublier l'aide précieuse que mon bon ami, le président Xi de Chine, a apporté aux Etats-Unis, particulièrement à la frontière avec la Corée du Nord. Sans lui, cela aurait été un processus bien plus long et dur!", a-t-il écrit.Pyongyang et Séoul sont toujours techniquement en guerre depuis l'armistice du 27 juillet 1953 qui a établi un cessez-le-feu mais sans déboucher sur un traité de paix.Donald Trump a accepté de rencontrer Kim Jong Un d'ici juin pour un sommet inédit. Son nouveau chef de la diplomatie, Mike Pompeo, a rencontré, lorsqu'il était encore à la tête de la CIA, le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un durant le week-end de Pâques au cours d'une mission tenue un temps secrète. Les deux hommes se sont bien entendus, selon Donald Trump.Avançant que Pyongyang souhaitait que le sommet ait lieu dès que possible, le président américain a mardi salué l'attitude du dirigeant nord-coréen, estimant qu'il avait été "très ouvert" et avait eu un comportement "très honorable".(©AFP / 27 avril 2018 13h01)