Trump se dit convaincu que le sommet avec Kim aura lieu

Le président américain Donald Trump s'est dit convaincu lundi que son sommet historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un aurait bien lieu, mentionnant Singapour comme lieu possible pour cette rencontre prévue d'ici début juin."Je pense que le sommet aura lieu, personnellement je pense que ce sera un succès", a déclaré M. Trump, confirmant que Singapour faisait partie des lieux possibles. Il a de nouveau évoqué la Zone démilitarisée à la frontière entre les deux Corées: "Il y a quelque chose que j'aime à propos de cet endroit parce que vous êtes sur place -- si les choses fonctionnent, ce sera l'occasion de faire une grande célébration sur place, et non dans un pays tiers".(©AFP / 30 avril 2018 20h47)