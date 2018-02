Trump se rendra sur le lieu de la fusillade en Floride

Washington - Donald Trump a annoncé jeudi qu'il se rendrait à Parkland, en Floride, où un jeune homme de 19 ans a abattu au fusil d'assaut 17 personnes dans son ancien lycée mercredi."Je compte me rendre à Parkland, pour rencontrer les familles et les forces de l'ordre locales et continuer à coordonner la réponse fédérale", a annoncé le président américain, qui a expliqué s'adresser à une "nation qui souffre".Le milliardaire n'a à aucun moment prononcé les mots "arme à feu" lors de sa courte allocution, alors que le tireur a utilisé une arme semi-automatique lors de la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas.Le locataire de la Maison Blanche a en revanche promis de s'attaquer au "difficile problème des maladies mentales", reprenant une rhétorique qu'il avait déjà utilisée dans la matinée en qualifiant dans un tweet le tireur de "déséquilibré mental"."Si vous avez besoin d'aide, tournez-vous vers un professeur, un membre de votre famille, un agent de police local ou un responsable religieux. Répondez à la haine par l'amour, répondez à la cruauté par la gentillesse", a-t-il également déclaré."Ce n'est pas suffisant d'agir pour avoir l'impression de changer les choses, il faut vraiment les changer", a-t-il également reconnu.(©AFP / 15 février 2018 16h52)