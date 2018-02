Trump suggère que le policier de Floride resté inactif est "lâche"

Washington - Le président américain Donald Trump a suggéré vendredi que le policier armé qui n'est pas intervenu lors de la fusillade au lycée de Floride le 14 février était un "lâche", ou qu'il avait peut-être été paralysé par la peur."Ils sont entraînés, il n'a pas réagi convenablement sous la pression ou c'est un lâche", a dit le président, citant nommément Scot Peterson, adjoint du shérif du comté de Broward qui avait déjà été identifié jeudi soir.M. Peterson était attaché à la protection du lycée."A coup sûr, il a fait du mauvais boulot. Il n'y a aucun doute à ce sujet", a ajouté M. Trump, disant avoir été "surpris" que les autorités aient divulgué son identité, avant d'affirmer: "Il mérite qu'elle soit publique".Le shérif du comté de Broward, où se trouve le lycée Marjory Stoneman Douglas à Parkland, a indiqué jeudi soir que M. Peterson "se trouvait bien sur le campus (...) tout au long" de la fusillade qui a fait 17 morts."Il était armé, il était en uniforme", a ajouté Scott Israel, précisant qu'il avait pu voir dans des vidéos son adjoint "prendre position" à l'extérieur du bâtiment où se déroulait la fusillade "et il n'est jamais entré".Il aurait dû "entrer, aborder le tueur, tuer le tueur", a estimé M. Israel.Selon le shérif, M. Peterson a démissionné après sa suspension sans rémunération.Nikolas Cruz, 19 ans, a tué 17 personnes et a blessé une quinzaine d'autres dans son ancien lycée avec un fusil semi-automatique acheté légalement. Les tirs ont duré près de six minutes.(©AFP / 23 février 2018 15h44)