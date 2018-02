Trump sur la fusillade de Floride: "Je serais rentré dans l'école, même sans arme"

Washington - Donald Trump a assuré lundi qu'il n'aurait pas hésité à se précipiter "même sans arme" dans le lycée de Floride pour y stopper la fusillade qui a fait 17 morts le 14 février."Je pense vraiment que je serais rentré là-dedans même sans arme, et je pense que la plupart des gens ici aurait fait pareil", a lancé le président américain, qui s'exprimait lors d'une réunion avec les gouverneursd es Etats fédérés.Par contraste, le milliardaire a également réitéré ses critiques contre les agents du shérif qui ne sont pas intervenus pendant la fusillade, après avoir déjà qualifié de "lâche" le policier en poste dans le lycée et qui n'est pas intervenu."Ce ne sont pas exactement des décorés de la Médaille d'honneur. La manière dont ils ont agi était franchement dégoutante", a-t-il déclaré, en référence à la plus haute distinction de l'armée américaine remise pour récompenser les actes de bravoure."La manière dont ils ont agi est une honte", a-t-il martelé.Le 14 février Nikolas Cruz, un jeune homme de 19 ans, a pénétré dans le lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland avec un fusil d'assaut semi-automatique AR-15. Dix-sept personnes ont perdu la vie dans la fusillade.(©AFP / 26 février 2018 17h53)