Trump va plaider à Davos pour un commerce mondial "ouvert" mais "équitable"

Davos (Suisse) - Donald Trump, dans le discours qu'attend tout Davos, va plaider vendredi pour un commerce mondial "ouvert" mais aussi "juste et équitable", a fait savoir un haut responsable américain.Devant une audience qui redoute ses élans protectionnistes, le président américain devrait "s'engager pour un marché libre et ouvert" mais "dans des conditions justes et équitables", a-t-il dit à quelques heures du discours devant le Forum économique mondial.Donald Trump devrait donc dénoncer tout ce qui fait obstacle selon lui à des échanges marchands basés sur la "réciprocité", à savoir "le vol de propriété intellectuelle, les transferts de technologie forcés et les subventions à l'industrie"."Le message sera que l'Amérique est prête à faire des affaires" avec le monde entier, après en particulier une réforme fiscale très favorable aux entreprises, selon ce même haut responsable.Le président américain devrait aussi rappeler à son public de patrons et de grandes fortunes le sort des "femmes et des hommes laissés sur le bord de la route", a-t-il poursuivi.Le Forum économique mondial, qui a débuté mardi dans la station de ski cossue de Davos, est tout entier suspendu aux propos du président américain qui devrait livrer une intervention courte, d'une quinzaine de minutes, à 13H00 GMT.Il arrive après une série de discours favorables à la mondialisation, mais appelant à en corriger les effets sociaux et environnementaux néfastes, tenus par l'Indien Narendra Modi, l'Allemande Angela Merkel ou encore le Français Emmanuel Macron.(©AFP / 26 janvier 2018 09h13)