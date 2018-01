Trump veut "un dollar fort" et fait remonter le billet vert

Washington - Le président américain Donald Trump a assuré jeudi qu'il était en faveur d'un "dollar fort" après les propos de son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin qui avaient fortement affaibli le billet vert.L'euro, qui avait plus tôt dans la journée dépassé pour la première fois depuis 2014 le seuil symbolique des 1,25 dollar, s'est soudainement déprécié quand ces propos ont été rendus public et est repassé sous la barre des 1,24 dollar.Le dollar "devrait être basé sur la force du pays, nous faisons si bien que notre pays redevient économiquement fort (...) et finalement je veux voir un dollar fort", a affirmé M. Trump interrogé par la chaîne CNBC au Forum économique de Davos (Suisse).Il a ajouté que les propos de son ministre des finances la veille sur les bienfaits pour les Etats-Unis d'un "dollar plus faible", qui ont fait fortement chuter le billet vert, avaient été "pris hors contexte"."Je vous dis où je me situe ce qui finalement est très important", a continué M. Trump. "Je n'aime pas en parler parce que franchement personne ne devrait en parler. Cela devrait être ce que ça devrait et être basé sur la force du pays", a-t-il ajouté.Le billet vert est immédiatement remonté après la diffusion de l'extrait de cet interview qui sera diffusé dans son intégralité vendredi.Mercredi en affirmant qu'un "dollar plus faible" était "bon" pour les Etats-Unis puisqu'il favorise "le commerce et les opportunités", M. Mnuchin avait fait dégringoler le billet vert qui s'affichait jeudi avant les propos de M. Trump à ses plus bas bas niveaux face à l'euro depuis la mi-décembre 2014.(©AFP / 25 janvier 2018 19h52)