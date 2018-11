Tunisie: 12 personnes arrêtées en lien avec l'attentat d'octobre

Tunis - Douze personnes soupçonnées d'appartenir au groupe jihadiste Etat islamique (EI) ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur un attentat suicide perpétré en octobre à Tunis, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur.Le 29 octobre, une femme d'une trentaine d'années a déclenché un engin explosif artisanal sur l'avenue Bourguiba à Tunis, faisant 26 blessés.L'attaque était la première à frapper la capitale tunisienne depuis novembre 2015. Elle n'avait pas été revendiquée mais selon les autorités, la kamikaze avait prêté allégeance à l'EI.Dans le cadre de l'enquête sur cet attentat, la police a arrêté 12 personnes soupçonnées d'appartenir à l'EI, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur dans un communiqué sans préciser où et quand les arrestations avaient eu lieu, ni les liens des suspects avec l'auteur de l'attentat.Selon lui, la kamikaze avait eu des contacts avec des responsables de l'EI "à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et échangé avec eux via internet". Ces derniers lui avaient montré comment fabriquer un engin explosif, et elle avait ensuite fabriqué seule celui utilisé dans l'attentat, a-t-il ajouté.Les enquêteurs ont saisi "une grande quantité de produits explosifs et chimiques, ainsi qu'un drone", et ont "démantelé quatre cellules dormantes takfiristes (extrémistes NDLR) dans plusieurs régions", selon la même source. Un laboratoire produisant des explosifs et des composants électroniques a également été découvert à Raoued, dans la banlieue de Tunis.Plusieurs groupes extrémistes armés sont retranchés dans des massifs montagneux de l'ouest tunisien, frontaliers de l'Algérie.Dans un autre communiqué, le ministère a indiqué qu'une patrouille de police avait été prise pour cible jeudi soir par un groupe armé à Kasserine, ville marginalisée de l'ouest du pays, et qu'un passant avait été blessé par balles.L'attaque a été revendiquée par l'EI sur l'agence Amaq, outil de propagande de l'organisation jihadiste.(©AFP / 30 novembre 2018 17h16)