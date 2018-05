Tunisie: arrestation d'un des auteurs de l'assassinat d'un cadre du Hamas (justice)

Tunis - La justice tunisienne a annoncé mercredi l'arrestation, en Croatie, de l'un des auteurs présumés de l'assassinat en décembre 2016 d'un ingénieur tunisien décrit par le Hamas comme un dirigeant du mouvement islamiste palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza.Mohamed Zouari, ingénieur de 49 ans, était selon le Hamas une personnalité importante du mouvement spécialisée dans le développement de drones. Il a été tué d'une vingtaine de balles au volant de sa voiture le 15 décembre 2016, à Sfax, la 2e ville de Tunisie."Les deux éléments ayant perpétré l'assassinat ont été identifiés et sont tous les deux de nationalité bosnienne", a affirmé le porte-parole du pôle antiterroriste, Sofiène Sliti, lors d'une conférence de presse."L'un d'eux a été arrêté le 13 mars en Croatie", a-t-il ajouté, sans préciser le sort du deuxième individu.Selon M. Sliti, les autorités bosniennes, consultées par la Croatie, ont refusé que ce pays livre le suspect."On est en cours de discussion pour que les autorités bosniennes acceptent de livrer cet individu, qui se trouve toujours en Croatie", a précisé M. Sliti.Le ministère de l'Intérieur croate, contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire dans l'immédiat.L'assassinat de Mohamed Zouari avait fait des remous en Tunisie. Le gouvernement avait affirmé que des "éléments étrangers" étaient impliqués dans le meurtre de l'ingénieur, qui était également de nationalité belge.Le Hamas, dont Israël a éliminé plusieurs figures par le passé, avait immédiatement accusé l'Etat hébreu de l'avoir tué. Israël n'avait pas réagi à ces accusations.En novembre 2017, la famille de l'ingénieur avait réclamé plus de détails sur l'enquête, dénonçant le silence des autorités.En 1988, le numéro 2 de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Abou Jihad -de son vrai nom Khalil al-Wazir- avait été tué par des commandos israéliens à Tunis.Fin avril, un scientifique palestinien et membre du Hamas a été assassiné à Kuala Lumpur en Malaisie, la famille de la victime accusant le Mossad israélien.Selon l'agence de presse malaisienne, le docteur Fadi el-Batch, 35 ans, a été tué par deux hommes armés circulant à moto.(©AFP / 02 mai 2018 16h48)