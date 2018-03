Tunisie: un homme encerclé par les forces de l'ordre "se fait exploser" (Intérieur)

Tunis - Un homme "s'est fait exploser" lundi alors qu'il était poursuivi par les forces de l'ordre dans la région de Ben Guerdane, frontalière de la Libye dans le sud de la Tunisie, a annoncé le ministère de l'Intérieur à l'AFP.La Garde nationale (gendarmerie) avait plus tôt reçu "des informations sur les mouvements de deux hommes suspects" dans cette région, a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Chibani.Les forces de l'ordre se sont alors rendues dans la zone de Magroun, proche d'une réserve naturelle, où elles ont repéré les deux hommes et tenté d'intervenir, mais "l'un d'eux s'est fait exploser", a dit M. Chibani."L'autre est armé d'une kalachnikov" et a tiré sur les agents mais "aucun blessé" n'est pour l'instant à déplorer, a-t-il ajouté. L'opération est toujours en cours.Cet incident intervient alors que la Tunisie vient de commémorer les deux ans d'attaques jihadistes sans précédent lancées contre des installations des forces de l'ordre dans la ville de Ben Guerdane, située à quelques kilomètres de la frontière libyenne.La situation sécuritaire en Tunisie s'est depuis largement améliorée, affirment les autorités qui appellent toutefois toujours à la vigilance.(©AFP / 19 mars 2018 13h11)