Turkish Airlines: protocole d'accord pour 25 Airbus A350-900 pour 7,9 milliards de dollars

Turkish Airlines a signé avec le constructeur européen Airbus un protocole d'accord pour l'acquisition de 25 long-courriers A350-900 pour un montant au prix catalogue de 7,9 milliards de dollars, a annoncé l'avionneur européen vendredi.Cette commande est assortie de cinq options, ce qui porterait le montant total à 9,5 milliards de dollars. L'A350 a été commandé à 854 exemplaires par 45 clients dans le monde, a précisé Airbus dans un communiqué."Nous sommes particulièrement heureux de bâtir notre avenir sur le tout nouvel A350 XWB (Extra wide body, ndlr) d'Airbus et contribuer ainsi au développement de notre réseau de lignes internationales au départ de nos hubs d'Istanbul et d'Ankara", a déclaré M. Ilker Ayci, le patron de Turkish Airlines."Chez Airbus, nous sommes extrêmement fiers de compter Turkish Airlines parmi les nouveaux opérateurs de l'A350, l'appareil gros-porteur le plus moderne et efficient au monde", a pour sa part déclaré part Eric Schulz, le nouveau directeur commercial d'Airbus, qui a remplacé l'emblématique John Leahy il y a quelques semaines.La compagnie nationale turque exploite actuellement 167 Airbus, et son carnet de commandes comprend 92 A321neo, la version re-motorisée du best-seller d'Airbus, supplémentaires.La Turquie est partie prenante de la chaîne d'approvisionnement d'Airbus depuis près de 20 ans, et participe à tous les programmes d'appareils Airbus, y compris l'A350 XWB.(©AFP / 09 mars 2018 19h31)