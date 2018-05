Turquie: Erdogan promet de nouvelles opérations militaires transfrontalières

Istanbul - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé dimanche que la Turquie lancerait de "nouvelles opérations" militaires sur le modèle d'offensives menées dans le nord de la Syrie contre les jihadistes et une milice kurde."Pour nettoyer ses frontières des groupes terroristes, la Turquie lancera de nouvelles opérations sur le modèle de Bouclier de l'Euphrate et de Rameau d'olivier", a déclaré M. Erdogan en dévoilant à Istanbul les grandes lignes de son programme en vue des élections anticipées du 24 juin.La Turquie mène depuis janvier dans le nord-ouest de la Syrie une offensive baptisée "Rameau d'olivier" contre la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), considérée par Ankara comme une organisation terroriste, mais soutenue par Washington contre le groupe jihadiste Etat islamique (EI).Avant cette opération, la Turquie avait mené, d'août 2016 à mars 2017, une première offensive dans le nord de la Syrie contre l'EI et les YPG, baptisée "Bouclier de l'Euphrate".M. Erdogan a plusieurs fois menacé d'étendre l'opération "Rameau d'olivier" vers l'est, en direction de la frontière irakienne, au risque d'entrer en collision avec les Etats-Unis et la France qui ont déployé des militaires dans la zone de Minbej.Le président turc a aussi exhorté à plusieurs reprises le gouvernement de Bagdad à agir contre les bases arrières du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de l'Irak, menaçant dans le cas contraire d'intervenir.L'offensive turque contre les YPG en Syrie a tendu les relations entre Ankara et Washington, contribuant en parallèle à renforcer la coopération entre la Turquie et la Russie sur le dossier syrien.Cette opération militaire a aussi alimenté le sentiment nationaliste en Turquie, que M. Erdogan compte bien exploiter en vue des élections législatives et présidentielle initialement prévues en novembre 2019 qu'il a avancées au 24 juin prochain."Notre objectif est d'anéantir toutes les organisations terroristes qui s'en prennent à nous, de les expédier dans les poubelles de l'histoire", a déclaré M. Erdogan lors de la présentation de son programme dimanche.(©AFP / 06 mai 2018 14h16)