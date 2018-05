Candidat à la présidence, le leader détenu du parti prokurde HDP, Selahattin Demirtas, a dénoncé lundi une campagne électorale "injuste" tout ne se disant déterminé à rallier les électeurs depuis sa cellule de prison.Le Parti démocratique des peuples (HDP) a désigné M. Demirtas comme candidat à la présidence face au sortant Recep Tayyip Erdogan lors du scrutin anticipé du 24 juin, bien qu'il soit détenu depuis son arrestation en novembre 2016 dans le cadre de vastes purges menées après le putsch avorté de juillet de la même année.M. Demirtas, orateur charismatique, s'était déjà présenté face à M. Erdogan en 2014, recueillant près de 10% des voix, avant de faire entrer son parti au Parlement pour la première fois lors des élections législatives en 2015."Le gouvernement et le président Erdogan vont faire campagne en se servant de tous les moyens sous leur contrôle. Ils vont pouvoir interdire tout rassemblement et tout média en invoquant l'état d'urgence mais je vais essayer de faire campagne depuis une cellule de prison", a affirmé M. Demirtas dans des réponses écrites à des question de l'AFP transmises par le biais de ses avocats."Cette donne traduit une injustice absolue", a-t-il ajouté.M. Demirtas, dont le parti doit dévoiler lundi son programme électoral, a affirmé qu'il prévoyait de s'adresser aux électeurs par des messages qui seraient relayés par le HDP.M. Demirtas, 45 ans, a été arrêté avec une dizaine d'autres députés du HDP lorsque les purges lancées après le putsch manqué de juillet 2016 s'étendaient aux milieux prokurdes.Accusé notamment de diriger une "organisation terroriste" et de "propagande terroriste", il risque jusqu'à 142 ans de prison.Les autorités turques accusent le HDP d'être la vitrine politique du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée "terroriste" par la Turquie, l'Union européenne et les Etats-Unis.Mais le parti, troisième formation au Parlement, rejette ces allégations, affirmant être visé en raison de sa ferme opposition au président Erdogan.Le HDP avait élu de nouveaux dirigeants en février. M. Demirtas n'avait pas souhaité briguer sa propre succession depuis sa prison, mais il en demeure la figure de proue.Le HDP a désigné début mai M. Demirtas comme son candidat à la présidentielle bien que l'intéressé lui-même ait affirmé en janvier qu'il avait abandonné toute ambition politique personnelle, après avoir renoncé à la présidence de sa formation."C'était pas mon plan mais je ne pouvais pas rester sourd aux attentes exprimées par mon parti et mon peuple", a-t-il dit dans ses réponses écrites à l'AFP pour expliquer sa candidature.(©AFP / 14 mai 2018 16h06)