Turquie: deux morts dans la chute de roquettes tirées depuis la Syrie

Deux personnes ont été tuées et seize autres blessées vendredi dans la chute de roquettes en provenance du nord de la Syrie sur la ville frontalière turque de Reyhanli, a annoncé le gouvernorat de la province.Les deux victimes sont décédées à l'hôpital des blessures causées par les roquettes tirées par les Unités de protection du peuple (YPG), une organisation classée "terroriste" par Ankara, qui a lancé une opération militaire contre elle dans le nord de la Syrie, selon le communiqué publié par le gouvernorat de Hatay, où se situe Reyhanli.L'agence étatique Anadolu ajoute que la première victime était âgée de 68 ans.Ses funérailles se sont déroulées en fin d'après-midi devant la principale mosquée de la ville, a constaté un journaliste de l'AFP.Plusieurs dizaines de personnes, dont le gouverneur de la province de Hatay Erdal Ata, ont récité une prière devant son cercueil vert recouvert d'un drapeau turc.Des proches, les yeux rougis de larmes, ont lancé des cris de douleur. "Que les terroristes soient maudits", ont-ils hurlé."Mon père est devenu un martyr", a sangloté la fille de la victime en larmes.Après la cérémonie, une vingtaine de jeunes ont escorté le corbillard en moto en klaxonnant et en agitant des drapeaux turcs.Au total, trois roquettes ont frappé la ville vendredi, et trois autres sont tombées dans ses environs, sur des zones inhabitées, ajoute le communiqué.Deux autres roquettes ont été tirées sur la ville voisine de Kilis vendredi sans faire de victimes, selon Anadolu.La Turquie a lancé le 20 janvier une opération contre l'enclave syrienne d'Afrine, contrôlée par les YPG, une milice alliée des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI).Ankara accuse les YPG d'être la branche en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), classé organisation "terroriste" par la Turquie et ses alliés occidentaux, qui mène une sanglante guérilla sur le sol turc depuis 1984.Le Premier ministre Binali Yildirim a déclaré vendredi, lors d'un discours télévisé, que 82 roquettes ont été tirées sur les villes frontalières turques depuis le début de l'offensive.En comptant les victimes de vendredi, sept personnes ont perdu la vie dans ces attaques en Turquie.(©AFP / 02 février 2018 16h22)