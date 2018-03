Ankara - Deux soldats grecs arrêtés après être entrés en territoire turc alors qu'ils patrouillaient à la frontière jeudi ont été placés en détention vendredi pour "tentative d'espionnage", a rapporté l'agence étatique turque Anadolu.Ils ont été présentés dans l'après-midi devant un tribunal qui a décidé de les placer en détention pour "tentative d'espionnage militaire" et "entrée en zone militaire interdite", précise Anadolu.Les deux militaires grecs ont été interpellés jeudi après-midi au nord du fleuve Evros qui sépare les deux pays. Les conditions climatiques "étaient mauvaises et les deux militaires, qui étaient armés, ont perdu leur orientation", a expliqué plus tôt vendredi à l'AFP le porte-parole de l'état-major grec, Nikolaos Fanios.Les deux militaires grecs sont en bon état de santé, "il n'y a pas eu de combat et actuellement ils se trouvent à Edirne", ville frontalière dans le nord de la Turquie, avait-il assuré."Le ministère grec des Affaires étrangères est en train de procéder à leur rapatriement", a-t-il ajouté.Selon Anadolu, les deux militaires ont expliqué dans leurs déclarations aux autorités turques être entrés en Turquie en suivant des traces de pas dans la neige et afin d'envoyer des images prises avec leurs téléphones portables à leurs supérieurs.Le porte-parole du gouvernement grec, Dimitris Tzanakopoulos, avait auparavant indiqué que le chef de l'état-major grec s'était entretenu au téléphone avec son homologue turc "dans un bon climat" pour régler cette affaire et "afin que les procédures légales en Turquie soient rapidement entamées".(©AFP / 02 mars 2018 15h07)