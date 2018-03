Turquie: les taxis d'Istanbul veulent faire interdire Uber

Un tribunal turc a commencé à examiner lundi la demande déposée par les taxis d'Istanbul d'interdire au géant mondial du VTC Uber d'exercer dans cette ville, en pleine guerre des volants de plus en plus brutale.Lors de l'audience, les avocats de la puissante Association des chauffeurs de taxi unis ont demandé le blocage de l'application Uber, selon l'agence de presse Dogan. Le tribunal de commerce d'Istanbul a renvoyé le procès au 4 juin dans l'attente d'un rapport d'experts.Des dizaines de taxis jaunes s'étaient rassemblés dans la matinée devant le palais de justice de Caglayan pour manifester bruyamment leur colère contre Uber, géant américain du VTC qui met en relation particuliers et chauffeurs privés via une application.Cette affaire survient alors qu'Uber a été confronté ces dernières années à la grogne des chauffeurs de taxi dans de nombreux pays, en particulier en Europe. La société californienne est notamment sous la menace d'un retrait de sa licence à Londres."Les taxis sont prêts à faire n'importe quoi pour défendre leur travail et leur pain", a prévenu lundi le patron d'une organisation de taxis d'Istanbul, Eyüp Aksu, qualifiant les VTC de "pirates".Les taxis turcs observent avec inquiétude la popularité croissante, notamment auprès des jeunes, d'Uber à Istanbul, où des affaires d'agression ont secoué l'opinion.La semaine dernière, des chauffeurs Uber ont été roués de coups par des taxis qui les avaient attirés dans des guets-apens en se faisant passer pour des clients, selon la presse. Samedi, un homme non-identifié a tiré sur un véhicule Uber à Istanbul.Touristes escroqués, passagers agressés, code de la route parfois ignoré : les chauffeurs de taxi souffrent globalement d'une mauvaise réputation à Istanbul, ville tentaculaire au trafic cauchemardesque.Les compagnies jaunes déplorent une image résultant du mauvais comportement d'une minorité des quelque 18.000 chauffeurs de taxi qui travaillent légalement à Istanbul.En tout cas, avec un million et demi de clients véhiculés lors de 800.000 trajets quotidiens, les taxis restent incontournables à Istanbul pour pallier le manque de transports en commun dans certaines zones.(©AFP / 12 mars 2018 15h02)