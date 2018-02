Turquie: naufrage à la frontière grecque, au moins 3 morts

Istanbul - Des secouristes turcs ont retrouvé mardi les corps de trois personnes, dont deux enfants, après le naufrage d'une embarcation qui tentait de se rendre clandestinement de Turquie en Grèce, a rapporté l'agence de presse étatique Anadolu.Le naufrage s'est produit à l'aube à Edirne (nord-ouest de la Turquie), alors qu'une dizaine de personnes, vraisemblablement des migrants, tentaient de gagner la Grèce en traversant le fleuve frontalier Evros (appelé Meriç en turc et Maritsa en bulgare), selon Anadolu.D'après l'agence de presse, les corps de deux garçons, l'un âgé de trois ans et l'autre de cinq ou six ans, ainsi que celui d'une femme âgée d'une trentaine d'années, ont été retrouvés en début d'après-midi.Selon Anadolu, des secouristes de l'Agence turque de gestion des situations d'urgence (Afad) ont également trouvé un canot pneumatique crevé à proximité, et étaient toujours à la recherche des autres passagers portés disparus.La Turquie a longtemps été l'un des principaux pays de transit pour les réfugiés et migrants voulant se rendre en Europe occidentale.Mais le nombre de passages a chuté depuis l'entrée en vigueur, en mars 2016, d'un pacte entre Bruxelles et Ankara prévoyant le renvoi systématique vers la Turquie de tous les migrants arrivés sur les îles grecques.Malgré cela, des dizaines de personnes tentent chaque mois la traversée vers la Grèce.Ainsi, les gardes-côtes turcs ont indiqué avoir porté secours mardi à 44 migrants, dont 13 enfants, dont l'embarcation dérivait au large de Cesme (ouest de la Turquie).En parallèle de ces passages, des ressortissants turcs fuyant les purges lancées par Ankara après la tentative de putsch du 15 juillet 2016 ont aussi rejoint la Grèce, notamment en traversant le fleuve ou en gagnant les îles en mer Egée.(©AFP / 13 février 2018 16h10)