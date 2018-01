Turquie: nouvelles arrestations pour "propagande" contre l'offensive en Syrie

TWITTER

Istanbul - Les autorités turques ont interpellé depuis lundi 91 personnes soupçonnées d'avoir fait de la "propagande terroriste" sur les réseaux sociaux contre l'offensive que mène Ankara contre une milice kurde en Syrie, a rapporté mardi l'agence de presse étatique Anadolu.Ces arrestations surviennent alors que les autorités turques ont lancé un coup de filet à travers le pays contre les internautes soupçonnés de partager des contenus favorables aux combattants kurdes.Mardi, 23 personnes ont été interpellées à Izmir (ouest), dont le chef de la section locale du Parti démocratique des peuples (HDP, prokurde), Cerkez Aydemir, a indiqué Anadolu.Par ailleurs, 17 personnes ont été arrêtées à Diyarbakir, principale ville du sud-est à majorité kurde du pays, 9 à Ankara, et des dizaines d'autres à travers le pays depuis lundi, selon la même source.La Turquie mène depuis samedi, dans le nord de la Syrie, une offensive contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde qualifiée de "terroriste" par Ankara.Mais les YPG sont soutenues par les Etats-Unis qui voient en cette milice une force combattante efficace pour lutter contre le groupe Etat islamique (EI). Les YPG ont été le fer de lance de la prise, l'an dernier, de Raqa, bastion des jihadistes en Syrie.Outre les arrestations une enquête a également été ouverte lundi contre quatre députés du HDP ayant appelé à manifester contre l'offensive en Syrie.La police a empêché dimanche le déroulement de deux manifestations contre l'opération, l'une à Istanbul, où sept personnes ont été arrêtées, et l'autre à Diyarbakir.Les réseaux sociaux sont particulièrement surveillés en Turquie, qui se classe régulièrement en tête des pays demandant le retrait de contenus sur Twitter.L'agence Anadolu a par ailleurs publié un article s'appuyant sur la recherche inversée d'images partagées sur les réseaux sociaux pour démontrer que certaines informations publiées sur Internet à propos de l'offensive turque étaient fausses."Nous appelons les médias surtout, mais aussi l'ensemble de la population à être vigilants face aux informations et images mensongères, déformées et provocantes, et aux rumeurs", a déclaré mardi dans un communiqué le porte-parole de la présidence, Ibrahim Kalin, assurant que ces affaires seraient suivies de près et que les autorités interviendraient "avec promptitude et détermination, dans le cadre de la loi".Reporters Sans Frontières (RSF) s'est inquiété dans un communiqué de la présence d'au moins cinq journalistes parmi les personnes interpellées depuis lundi."Ce nouveau déluge de propagande, l'intensification de la chasse aux voix critiques et la quasi-absence de débat sur l'opération militaire illustrent le degré de délabrement atteint par le pluralisme en Turquie", selon Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de RSF, cité par le communiqué.La Turquie occupe la 155e place sur 180 au classement de la liberté de la presse établi par RSF.gkg-lsb/ezz/mra(©AFP / 23 janvier 2018 14h05)