Turquie: opérations pour récupérer un avion sorti de piste

Des ingénieurs turcs ont entamé jeudi des opérations délicates pour ramener sur la terre ferme un avion embourbé sur une falaise à quelques mètres de la mer, après une sortie de piste spectaculaire à Trabzon (nord-est).Selon l'agence de presse Dogan, deux grues ont été déployées sur l'aéroport de Trabzon pour récupérer le Boeing 737-800 de la compagnie Pegasus Airlines, dont les images le montrant couché en pente à quelques mètres seulement de l'eau ont fait le tour du monde.Les autorités aéroportuaires turques ont fermé l'aéroport de Trabzon jeudi à 04H00 (01H00 GMT), pour une durée de 24h, pour permettre aux opérations de se dérouler, selon Dogan.Des ingénieurs et techniciens ont attaché des câbles métalliques au niveau des ailes et de la queue de l'appareil afin de permettre aux deux grues de le soulever très progressivement, selon les images diffusées par les chaînes de télévision turques.Une fois qu'il aura été ramené sur le tarmac, l'avion sera vidé de son carburant, puis remorqué dans un hangar où les bagages des 162 passagers qui se trouvaient à bord lors de l'accident seront enfin récupérés.L'ensemble des passagers et des six membres d'équipage étaient sortis indemnes de cette sortie de piste survenue samedi.L'avion s'est arrêté à quelques mètres des eaux de la mer Noire après s'être embourbé, et a depuis glissé de plusieurs mètres.Les deux pilotes ont déclaré aux enquêteurs que l'appareil était sorti de piste après l'accélération brutale et encore inexpliquée de l'un des moteurs après l'atterrissage sur une piste mouillée.Le moteur en question s'est détaché après le choc provoqué par la sortie de piste et est tombé à la mer.(©AFP / 18 janvier 2018 15h25)