Turquie: peines record demandées pour des meneurs du putsch manqué

Un procureur turc a réclamé mercredi plusieurs centaines de peines de prison à vie contre des meneurs présumés de la tentative de coup d’État du 15 juillet 2016, ont rapporté les médias turcs.Un procureur d'Ankara a réclamé 252 peines de prison à vie chacun contre plusieurs membres du "Conseil pour la paix dans le pays", le nom que s'était donné le groupe de leaders factieux, selon l'agence de presse étatique Anadolu.Anadolu ne précise pas combien de personnes sont visées par la demande du procureur, mais parmi elles, figurent notamment Akin Oztürk, un ex-chef de l'armée de l'air, Mehmet Disli, le frère d'un poids lourd du parti AKP au pouvoir, et Ali Yazici, un ancien aide de camp militaire du président Recep Tayyip Erdogan.Au total, 224 personnes sont poursuivies dans le cadre de ce procès qui occupe une place centrale dans les centaines de procédures judiciaires ouvertes après le coup d’État avorté.Selon les autorités turques, la tentative de coup d’État, qui a été déjouée en quelques heures, a fait 249 morts et plusieurs centaines de blessés, sans compter les putschistes tués.Les 252 peines individuelles de prison à vie demandées par le procureur correspondent à chacune des 249 victimes tuées, ainsi qu'aux accusations qui concernent directement la tentative de putsch.M. Erdogan accuse le prédicateur Fethullah Gülen d'être derrière la tentative de coup d’État, mais celui-ci dément toute implication depuis les États-Unis où il vit en exil depuis vingt ans.Le putsch manqué a été suivi de vastes purges qui ont suscité l'inquiétude d'ONG et de pays occidentaux qui dénoncent des atteintes aux droits de l'Homme et accusent le gouvernement de profiter de l'état d'urgence en vigueur pour réprimer ses opposants.Mais les dirigeants turcs affirment que des mesures d'exception sont nécessaires pour éliminer le "virus" factieux.(©AFP / 09 mai 2018 15h25)