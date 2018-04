Tweets de Trump: le Kremlin "ne participe pas à la twitto-diplomatie"

Moscou (Russie) - Le Kremlin a assuré mercredi "ne pas participer à la twitto-diplomatie" et être favorable à des "approches sérieuses" après une série de tweets de Donald Trump sur la Russie, sommée notamment de se "tenir prête" à des frappes américaines en Syrie."Nous ne participons pas à la twitto-diplomatie. Nous sommes partisans d'approches sérieuses", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, cité par les agences russes lui demandant de commenter les derniers messages du président américain."Nous estimons toujours qu'il est important de ne pas mener des actions qui pourraient nuire à une situation déjà fragile", a-t-il ajouté."Nous sommes convaincus que l'utilisation d'armes chimiques à Douma (ville de la Ghouta orientale en Syrie, NDLR) a été inventée, et ne peut être utilisée comme prétexte pour avoir recours à la force", a-t-il prévenu.Plus tôt mercredi, M. Peskov avait mis en garde contre tout acte en Syrie pouvant "déstabiliser la situation déjà fragile dans la région", après les menaces de frappes des Occidentaux contre le régime de Damas, accusé d'être responsable d'une attaque chimique.Donald Trump a averti a Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie après l'attaque chimique présumée imputée au régime syrien."La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a écrit M. Trump dans un tweet.Mardi, l'ambassadeur russe au Liban Alexandre Zassypkine s'était fait menaçant sur la chaîne Al-Manar, basée au Liban et gérée par le Hezbollah: "En cas de frappe américaine (...) les missiles seront détruits, de même que les équipements d'où ils ont été lancés".(©AFP / 11 avril 2018 15h40)