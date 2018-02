Twint crée un service des ventes et nomme Adrian Plattner directeur

Zurich (awp) - Twint, le fournisseur de solutions de paiement mobile, a créé un nouveau service en charge des ventes et nommé à sa tête Adrian Reto Plattner. Le poste a été créé dans le cadre de la séparation des divisions Marketing et Ventes, annonce jeudi l'entreprise."La séparation des deux services renforce notre présence sur le marché et est devenue tout simplement nécessaire compte tenu de la taille de Twint", a expliqué Thierry Kneissler, le directeur général, cité dans le communiqué.M. Plattner, également nouveau membre de la direction, sera en charge du développement des points d'acceptation Twint dans le commerce ainsi que la distribution des services à valeur ajoutée. Agé de 45 ans, le nouveau directeur dirigeait auparavant la division Merchant Sales du groupe Aduno.L'entreprise compte actuellement 50'000 points d'acceptation et ce nombre devrait augmenter à l'avenir, grâce notamment au commerce en ligne. Twint revendique plus de 660'000 clients enregistrés.lk/jh(AWP / 01.02.2018 15h18)