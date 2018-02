Twitter dégage son premier bénéfice net trimestriel

TWITTER

Washington - Twitter a annoncé jeudi avoir dégagé son premier bénéfice net trimestriel, ce qui a immédiatement dopé l'action du réseau social, dont le modèle économique fait régulièrement l'objet de débats.La société, qui perdait de l'argent depuis son introduction en Bourse en 2013, a dégagé au quatrième trimestre 2017 un bénéfice net se montant à un peu plus de 91 millions de dollars.Son chiffre d'affaires sur la période a atteint 732 millions de dollars, en hausse de 2% sur un an."Nous avons atteint notre objectif de rentabilité" et réalisé une "fin d'année solide", s'est félicité le patron Jack Dorsey dans un communiqué.Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de Wall Street, l'action Twitter bondissait de 19,66% à 32,20 dollars vers 13H00 GMT.Sur l'ensemble de 2017, l'entreprise est restée déficitaire avec une perte nette d'un peu plus de 108 millions de dollars, fortement réduite toutefois par rapport à l'exercice 2016, lors duquel Twitter avait perdu environ 457 millions de dollars.aue/boc/jpr(©AFP / 08 février 2018 13h16)