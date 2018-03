Twitter demande de l'aide pour mesurer la "sérénité" des échanges sur son réseau

San Francisco - Twitter a lancé jeudi un appel à candidatures afin de l'aider à mesurer la "sérénité" des conversations sur le réseau social dans l'espoir de mieux combattre les logiciels automatiques, type "bots", ou des "trolls" (internautes malveillants), auquel il est confronté.Le réseau social au petit oiseau propose à des experts extérieurs de soumettre des idées pour aider à "définir ce que signifie la sérénité pour Twitter et comment nous pourrions faire pour la mesurer", détaille le texte de présentation."Nous ne pouvons pas et ne voulons pas faire ça tout seul", a expliqué le patron de Twitter, Jack Dorsey, dans l'un de ses tweets présentant l'initiative."Si vous voulez améliorer quelque chose, vous devez être capable de le mesurer", a-t-il écrit.Depuis l'élection présidentielle américaine de 2016, Twitter et d'autres plateformes internet ont découvert la façon dont des "bots" notamment avaient été utilisés pour créer des divisions politiques et diffuser des canulars."Nous avons vu de l'abus, du harcèlement, des armées de +trolls+, de la manipulation par des +bots+ et par de la coordination humaine, des campagnes de désinformation", a précisé le cofondateur de Twitter."Nous ne sommes pas fiers de (la manière) dont les gens ont profité de notre service ou de notre incapacité à y remédier assez rapidement", a-t-il poursuivi dans le même tweet.Twitter a déjà mis en place des initiatives pour garantir des règles visant à limiter la désinformation, la propagande et la provocation.Le mois dernier par exemple, l'entreprise basée à San Francisco, en Californie, avait édité de nouvelles règles censées limiter l'influence des "bots", ces programmes informatiques qui envoient automatiquement des messages, largement incriminés dans la diffusion de la propagande politique sur les réseaux sociaux.Avec cette nouvelle initiative, Twitter demande que les propositions soient soumises au plus tard le 13 avril. Les premiers projets sélectionnés devraient être annoncés en juillet.(©AFP / 01 mars 2018 19h58)