U-blox conclut un partenariat avec le chinois Qianxun Spatial Intelligence

Zurich (awp) - Le fabricant de puces électroniques U-blox a conclu un accord de coopération avec le chinois Qianxun Spatial Intelligence pour distribuer des solutions de géolocalisation de haute précision dans l'empire du Milieu, a annoncé mercredi la société zurichoise. Selon cette dernière, ce partenariat vise à répondre à la demande grandissante pour ce type de produit, notamment pour l'internet des objets.Ces systèmes de géolocalisation sont utilisés pour localiser des vélos partagés, des voitures et des drones ou encore pour des applications dans la robotique, a ajouté U-blox dans un communiqué. Le groupe n'a pas dévoilé les détails financiers de l'accord.Le service de géolocalisation de Qianxun est basé sur les satellites Beidou et s'appuie sur le réseau One Network composé de 2000 stations terrestres."La coopération avec U-blox permettra d'accélérer l'introduction sur le marché de cette technologie dans une large gamme de produits industriels et automobiles", a estimé le directeur général de Qianxun, Jinpei Chen.al/tn(AWP / 09.05.2018 16h13)