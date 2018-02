UBP recrute à Zurich l'ex-patron de Notenstein La Roche Privatbank

Zurich (awp) - Union Bancaire Privée (UBP) a recruté l'ex-directeur général (CEO) de Notenstein La Roche Privatbank, Adrian Künzi, pour prendre la direction de la succursale de Zurich, a annoncé jeudi le groupe bancaire. Le futur responsable occupera ses nouvelles fonctions à partir du 1er mars et sera également en charge de l'Europe du Nord pour la division banque privée.M. Künzi dispose de plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs bancaire et financier, notamment dans la gestion d'actifs et la banque privée. Il a dirigé depuis 2012 l'établissement Notenstein La Roche Privatbank, filiale de Raiffeisen. Le futur responsable d'UBP Zurich a également oeuvré pendant dix ans chez Wegelin, selon un communiqué.L'objectif de M. Künzi sera de renforcer les activités de la succursale dans la partie alémanique du pays. "L'expérience d'Adrian Künzi ainsi que sa connaissance du tissu local constituent des atouts essentiels au renforcement de nos activités et au rayonnement de l'UBP sur la place zurichoise", a estimé le CEO Private Banking d'UBP, Michel Longhini.Le bureau de Zurich est le deuxième plus important du groupe UBP au niveau mondial, avec des avoirs sous gestion doublés en cinq ans à 27 mrd CHF notamment grâce à l'intégration des activités de Coutts International en 2015.Le prédécesseur de M. Künzi, Peter Schmid, avait été recruté par Deutsche Bank (Suisse) pour prendre la tête des activités de gestion de fortune pour l'Europe centrale et du Nord. Son départ d'UBP Zurich avait été annoncé début décembre 2017.al/jh(AWP / 15.02.2018 16h59)