UBS: Moody's examine la possibilité d'un relèvement de rating, stable pour CS

Francfort (awp) - L'agence de notation Moody's envisage de relever le rating de crédit d'UBS Group ("review for upgrade"). Dans un communiqué jeudi soir, l'agence précise qu'il s'agit en l'occurrence du rating de crédit long terme du groupe (Aa3) et du rating long terme de dette non assurée (A1) pour les filiales de la grande banque, y compris UBS AG. D'autres notes font aussi l'objet d'examen en vue d'un relèvement.Simultanément, Moody's a confirmé la note "Baa2" de Credit Suisse Group et la note "A1" de Credit Suisse AG et a maintenu la perspective à "stable".uh/rp(AWP / 05.04.2018 22h03)