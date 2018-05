UBS cherche à devenir majoritaire dans sa coentreprise chinoise

Zurich (awp) - Le groupe bancaire UBS souhaite prendre la majorité dans UBS Securities, la coentreprise chinoise dont il détient actuellement quelque 25% des parts, après la récente levée par Pékin de l'interdiction faite aux entreprises non-chinoises de posséder plus de 50% dans des entités basées dans l'Empire du Milieu. La banque aux trois clés a indiqué jeudi avoir déposé auprès du régulateur chinois (CSRC) une demande pour porter sa participation à 51%."La Chine est un marché-clé pour UBS", a assuré la banque dans une prise de position écrite, rappelant que son directeur général (CEO) avait déjà exprimé plus tôt dans l'année son intention de s'emparer de la majorité dans la coentreprise chinoise. "L'extension de l'ouverture du secteur financier chinois représente de grandes opportunités pour nos activités en Chine", qui comprennent la banque d'investissement ainsi que la gestion de fortune et d'actifs.La banque estime avoir franchi une "étape cruciale" vers la réalisation de son objectif avec le dépôt formel d'une demande au gendarme chinois des marchés pour obtenir l'autorisation de porter sa participation dans la coentreprise à 51%. "Nous comprenons que la CSRC est désormais en train d'étudier la demande".buc/rp(AWP / 03.05.2018 14h19)