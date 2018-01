UBS: des nominations à la tête de la division Gestion de fortune globale (GWM)

(ajoute objectifs financiers 2018)Zurich (awp) - UBS a annoncé mardi une série de nominations à la tête de la nouvelle division gestion de fortune globale (Global Wealth Mangement), issue de la fusion des unités Wealth Management et Wealth Management Americas. La nouvelle division, opérationnelle à partir du 1er février, sera co-dirigée par Martin Blessing et Tom Naratil, les deux présidents des segments unifiés. La gestion de fortune présente une importance stratégique pour la première banque helvétique.Cette restructuration, annoncée lundi lors de la présentation des résultats annuels, devrait permettre à UBS de "mieux servir ses clients, gagner en efficacité et efficience ainsi que de générer des synergies plus importante, relève le communiqué publié mardi après la clôture de la Bourse.Cette réorganisation impliquera une "harmonisation et intégration" des services d'appui (back offices), relève la banque aux trois clés sans entrer dans les détails. Par ailleurs, la couverture des clients en Amérique latine, région où Wealth Management et Wealth Management Americas sont deux les deux présentes sera aussi revue. En revanche les modèles de services dédiés aux clients seront maintenus tels quels dans les autres régions.La direction de la gestion de fortune globale (Global Wealth management executive committee) sera constituée notamment des responsables suivants: Brian Hull (Wealth management (WM) USA), Christine Novakovic (Wealth Management EMEA), Edmund Koh (WM Amériques, Asie, Pacifique APAC), Anton Simonet (WM Suisse), Sylvia Coutinho (WM Amérique Latine), Joe Stadler (Ultra High Net Worth UHNW), Jason Chandler et Christian Wiesendanger Investment Platforms and Solutions IPS), Mark Haefele (Global Chief Investment Office CIO), Reto Wangler (Chief Operating Officer COO), Paula Polito ( Client Strategy Officer) ainsi que Barbara Hofkamp et Kate Newcomb (cheffes de cabinet).OBJECTIFS FINANCIERS 2018La nouvelle entité ambitionne pour 2018 d'enregistrer une croissance d'afflux net d'argent nouveau de 2 à 4% et de réduire son ratio coûts/revenus. Ce dernier s'inscrit actuellement à 74%, soit dans la fourchette de 65 à 75% de la division qui veut également continuer à augmenter son bénéfice avant impôts de 10 à 15% par année.A partir du premier trimestre 2018, les deux unités présenteront ensemble leurs résultats.Les afflux d'argent nouveau ont été mitigés dans les deux divisions unifiées, selon les résultats publiés lundi. Alors que ceux de Wealth Management ont bondi à 51,1 mrd CHF fin 2017, contre 26,8 mrd fin 2016, ils ont été négatifs de 6,8 mrd (+15,4 mrd fin 2016) pour Wealth Management Americas. La gestion d'actifs (Asset Management) a engrangé 58,7 mrd de liquidités, après des sorties de 15,5 mrd un an plus tôt.lk/rp(AWP / 23.01.2018 18h31)