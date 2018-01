UBS détaille ses nouveaux objectifs financiers

Zurich (awp) - La banque UBS a précisé lundi ses nouveaux objectifs financiers sur les deux prochaines années, tenant notamment compte de la finalisation des règles de Bâle III.Au niveau du groupe, l'établissement vise sur la période de 2018 à 2020 un ratio de fonds propres durs (CET 1) d'environ 13%, contre "au moins" 13% dans les précédents objectifs, et un ratio de levier CET 1 autour de 3,7%, selon un communiqué.Les actifs pondérés en fonction du risque (RWA) pourraient augmenter de quelque 40 mrd CHF et le dénominateur de ratio de levier de 85 mrd. La banque estime pouvoir constituer environ 4 mrd supplémentaires de fonds propres durs. L'introduction des normes de Bâle III début 2022 se traduira par une nouvelle hausse nette des RWA de 35 mrd.Pour les coûts, UBS table sur un rapport entre les charges et les revenus inférieur à 75%, contre 60%-70% dans ses précédentes projections.Les économies nettes de 2,1 mrd CHF d'ici fin 2017 ont été réalisées et la direction n'a pas formulé de nouveaux objectifs en la matière. UBS veut néanmoins maintenir ses dépenses technologiques à au moins 10% des revenus du groupe, soit des charges supplémentaires d'environ 1 mrd sur les trois prochaines années.Le groupe zurichois vise désormais une croissance annuelle de 10% à 15% du bénéfice corrigé avant impôts pour la nouvelle division Global Wealth Management et de 2% à 4% pour les afflux nets d'argent frais. La division Asset Management doit respectivement réaliser une croissance d'environ 10% et de 3% à 5%.La banque d'affaires (Investment Bank) vise quant à elle toujours un rendement corrigé des fonds propres attribués de 15% au minimum.al/buc(AWP / 22.01.2018 08h27)