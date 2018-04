UBS dévisse après la publication des résultats trimestriels

Zurich (awp) - Les investisseurs ne semblaient guère goûter aux chiffres trimestriels publiés lundi par UBS, dont le titre chutait lundi. La grande banque a pourtant nettement amélioré ses résultats et réduit ses charges. Insuffisant pour les analystes, pour qui le diable se cache dans les détails.Vers 09h50, le titre UBS plongeait de 4,0% à 16,52 CHF, lanterne rouge d'un SMI en recul de 0,6%.Baader Helvea et Goldman Sachs parlent tous deux de chiffres mitigés, avec la banque d'affaires comme locomotive. Le courtier genevois et le géant bancaire américain pointent particulièrement du doigt la contreperformance de la division administrative (Corporate center).Les spécialistes de Goldman Sachs reconnaissent néanmoins les "solides" entrées nettes d'argent de 19 milliards de francs dans la gestion de fortune. Ils campent sur "neutral" alors que Baader reconduit sa recommandation d'achat du titre.Vontobel reste aussi sur "buy", qualifiant les chiffres de solides. L'établissement zurichois livre un commentaire assez factuel, se contentant d'énumérer les indicateurs qui ont dépassé ou déçu les attentes. Comme les autres analystes, Andreas Venditti reconnaît la bonne performance de la banque d'affaires et les résultats contrastés dans la gestion de fortune.La Banque cantonale de Zurich (ZKB) décèle deux surprises positives. La première réside dans la tendance dont bénéficient les entrées nettes d'argent. La seconde est la bonne performance générale, grâce à la contribution de la banque d'affaires. La recommandation "surpondérer" reste de mise après ces résultats légèrement supérieurs aux attentes.Les spécialistes de la banque britannique Barclays arrivent aux mêmes conclusions que leurs homologues. Ils regrettent néanmoins des perspectives 2018 peu inspirées.fr/buc(AWP / 23.04.2018 09h57)