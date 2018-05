UBS engage le banquier d'affaires Marco Illy de Credit Suisse

Zurich (awp/ats/reu) - UBS a recruté une des stars suisses de la banque d'affaires, Marco Illy. Le banquier, employé actuellement chez le rival Credit Suisse, reprendra dès décembre la fonction de responsable de la banque d'investissement en Suisse, écrit mercredi le numéro un bancaire helvétique dans une note interne.M. Illy assumera la responsabilité des affaires helvétiques et en répondra auprès du responsable pour la Suisse, Axel Lehmann, et du patron de la banque d'investissement d'UBS, Andrea Orcel. A la faveur de son vaste réseau parmi les dirigeants d'entreprises en Suisse, M. Illy permettra à UBS d'accroître sa présence dans cette activité, relève la note que s'est procurée l'agence Reuters.M. Illy a oeuvré pas moins de 30 ans chez le numéro deux bancaire helvétique, apportant sa contribution à établir la banque comme un acteur clef du marché domestique des acquisitions et des entrées en Bourse. Fin 2016, il a abandonné son activité à l'opérationnel pour prendre la présidence des affaires Corporate & Investment Banking en Suisse.Selon un porte-parole de Credit Suisse, M. Illy ne sera pas remplacé. Les affaires de l'établissement dans le domaine de la clientèle commerciale et de banque d'investissement sont dirigées par Didier Denat.vj/al(AWP / 09.05.2018 13h49)