UBS envisage d'abandonner le franc et de passer sa comptabilité en dollar

Zurich (awp) - UBS pourrait lâcher le franc pour établir sa comptabilité en dollar. La grande banque mène cette réflexion dans le cadre du changement de la structure juridique de la banque, de la réorientation des activités mais aussi de la stratégie de gestion des devises.Le groupe et son siège en Suisse (UBS SA) pourraient ainsi adopter le billet vert comme devise opérationnelle au deuxième semestre 2018, indique vendredi UBS sur dans son rapport annuel. L'unité londonienne passerait de la livre sterling au dollar.Ceci impliquerait également un changement de la monnaie de présentation (presentation currency) pour le groupe et UBS SA, avec un ajustement des chiffres précédents sur la base de cours de change historiques. Cette modification ne devrait avoir aucun impact significatif sur les indicateurs de capitalisation et de performance, assure le géant bancaire zurichois.Parmi les grandes capitalisations de la Bourse suisse, Novartis, ABB ou Zurich Insurance tiennent leur comptabilité en billet vert.uh/gab/fr/jh(AWP / 09.03.2018 10h21)