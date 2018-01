UBS fusionne ses deux unités de gestion de fortune

Zurich (awp) - UBS va réunir début février ses deux unités de gestion de fortune - Wealth Management et Wealth Management Americas - dans la nouvelle division Global Wealth Management, a annoncé lundi le groupe bancaire, qui a évoqué une "étape naturelle dans l'évolution des activités de gestion de fortune".Les présidents respectifs de deux unités Martin Blessing et Tom Naratil ont été nommés co-présidents de la nouvelle entité, a précisé la banque aux trois clés dans un communiqué.Cette réorganisation permettra à UBS "d'exploiter plus efficacement le pouvoir d'achat de sa base d'actifs investis à hauteur de 2300 mrd CHF et de dégager de plus grandes synergies", a souligné l'établissement.Au quatrième trimestre 2017, la division Wealth Management a enregistré un bénéfice avant impôts en hausse de 32,6% à 488 mio CHF et Wealth Management Americas un progression de 1,2% à 343 mio.L'afflux net d'argent nouveau dans ces deux unités a atteint 13,8 mrd CHF sur les trois derniers mois de l'année écoulée.al/jh(AWP / 22.01.2018 07h44)