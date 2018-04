UBS gonfle son bénéfice d'un cinquième au premier trimestre

Zurich (awp) - La grande banque UBS a dégagé au premier trimestre 2018 un résultat nettement amélioré en rythme annuel, grâce notamment à une baisse des charges. Dans l'activité stratégique de gestion de fortune, la masse sous gestion a stagné malgré une collecte favorable. La capitalisation de la banque s'est quelque peu érodée.Le bénéfice net trimestriel s'est inscrit à 1,51 milliard de francs, en hausse de 19,3% sur un an, indique UBS lundi. La hausse atteint 16,7% pour le résultat avant impôts, à 1,97 milliard."Nous avons connu un bon départ au premier trimestre 2018, avec des résultats qui soulignent une nouvelle fois la force de nos activités diversifiées", déclare le directeur général (CEO) Sergio Ermotti, cité dans le communiqué.Le produit d'exploitation a gonflé de 2,2% à 7,70 milliards de francs, alors que les charges d'exploitation ont reculé de 2,0% à 5,73 milliards.Les avoirs sous gestion au niveau du groupe se sont fixés à 3155 milliards, en léger recul (-0,8%). La division Global Wealth Management a enregistré des afflux nets d'argent de 19 milliards, contre 13,8 milliards au quatrième trimestre 2017.En comparaison à fin décembre, la banque a vu son ratio de fonds propres durs s'étioler de 0,7 point de pourcentage à 13,1%. Le ratio de levier est passé à 3,76% de 3,69%.UBS s'attend à un ralentissement saisonnier de l'activité de la banque d'affaires et de la gestion de fortune au deuxième trimestre. Les coûts de financement, notamment pour la dette à long terme, s'avèreront également plus élevés, prévient l'établissement zurichois.Le résultat du deuxième partiel devrait néanmoins permettre à la grande banque d'atteindre ses objectifs stratégiques et financiers, assure le communiqué, sans toutefois fournir davantage de précisions.fr/ol(AWP / 23.04.2018 06h52)