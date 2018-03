UBS: le CEO Sergio Ermotti a perçu 14,2 mio CHF en 2017

(ajoute contexte)Zurich (awp) - Le directeur général (CEO) d'UBS, Sergio Ermotti, a vu son salaire gonfler l'année dernière. Il a perçu au total 14,2 mio CHF, contre 13,7 mio au titre de 2016. La part variable de sa rémunération a atteint 11,4 mio, à comparer aux 10,9 mio de l'exercice précédent, selon les indications fournies vendredi par le géant bancaire zurichois.Sous la direction de Sergio Ermotti, UBS a réalisé un excellent résultat financier, maintenu sa solide capitalisation et achevé avec succès les mesures visant à réduire les coûts de 2,1 mrd CHF, a précisé le groupe dans son rapport annuel, afin de justifier le versement d'un salaire plus élevé.Selon la grande banque, la performance globale a dépassé les objectifs malgré un contexte difficile, marqué par une faible volatilité des marchés et les taux négatifs. Le bénéfice ajusté avant impôts a augmenté de 16%, rappelle le rapport.Le bénéfice net, en revanche, a clairement reculé en rythme annuel. La baisse s'explique par d'importantes corrections de valeur liées à la réforme fiscale américaine. Ces ajustement sur impôts différés n'ont jamais influencé la manière de rémunérer les dirigeants, souligne UBS.La banque a fixé la rémunération pour l'ensemble de la direction générale à 99,9 mio CHF. En 2016, le comité exécutif avait reçu une somme globale de 97,9 mio.Les jetons de présence versés au président Axel Weber se sont élevés à 6,03 mio CHF, légèrement moins que les 6,07 mio de 2016. L'ensemble du conseil d'administration a perçu 13,13 mio, contre 13,22 mio en 2016.fr/al(AWP / 09.03.2018 13h58)