UBS: le résultat net au 4e trimestre plombé par la réforme fiscale américaine

Zurich (awp) - La banque UBS a vu son résultat net virer au rouge au quatrième trimestre 2017 à -2,22 mrd CHF après un bénéfice net de 636 mio un an plus tôt, en raison de la réforme fiscale aux Etats-Unis. Sur l'ensemble de l'année, l'établissement zurichois a subi un tassement du bénéfice net de 63,6% à 1,17 mrd, a-t-il annoncé lundi.Hors cet élément exceptionnel, qui a pénalisé les performances financières de plusieurs grandes banques internationales, les résultats sont bien meilleurs. Le bénéfice avant impôts est ainsi ressorti en progression de 33,6% à 997 mio CHF au quatrième trimestre et de 32,2% à 5,41 mrd sur l'ensemble de l'année.La perte nette sur les trois derniers mois de l'exercice écoulé est un peu plus importante que ne l'anticipaient les analystes interrogés par AWP. Ces derniers s'attendaient à un résultat net négatif de 2,12 mrd CHF. Au niveau du résultat avant impôts trimestriel, la banque aux trois clés a fait mieux que les 812 mio anticipés par la moyenne des prévisions.Malgré la dépréciation nette de 2,9 mrd CHF sur les impôts différés subie en raison de la réforme fiscale outre-Atlantique, UBS prévoit de gâter ses actionnaires. Le dividende ordinaire a été relevé de 50 centimes à 0,65 CHF au titre de 2017. Le groupe prévoit par ailleurs des rachats d'actions pour un maximum de 2 mrd sur trois ans.al/jh(AWP / 22.01.2018 06h57)