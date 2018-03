UBS paie 230 mio USD aux Etats-Unis pour solder une affaire liée aux subprimes

Zurich (awp) - UBS a réglé un nouveau litige aux Etats-Unis concernant des titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS), à l'origine de la crise des subprimes à partir de 2007. La banque a conclu un accord avec le procureur de l'Etat de New York, Eric Schneiderman, et a versé 230 mio USD pour solder le dossier, a indiqué mercredi le bureau du procureur dans un communiqué.A l'instar d'autres établissements, UBS a été accusé aux Etats-Unis d'avoir trompé des clients en leur vendant des titres adossés à des créances hypothécaires de faible qualité. Dans le cadre de l'accord avec le procureur, le groupe zurichois a versé 189 mio USD à des propriétaires immobiliers et des communes de New York et 41 mio à l'Etat de New York.UBS est la septième banque a avoir conclu un accord avec la justice new-yorkaise concernant les RMBS. Le montant total versé dans le cadre de ces accords s'élève à 3,93 mrd USD.mk/kw/al/jh(AWP / 21.03.2018 17h42)