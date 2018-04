UBS perd définitivement une plainte à 500 millions d'euros en Allemagne

Zurich (awp international) - UBS a définitivement perdu une querelle à 500 millions d'euro qui l'opposait au service de l'eau de la ville allemande de Leipzig. La plus haute instance britannique, la "Supreme Court" a rejeté mardi une demande d'UBS qui souhaitait déposer un nouveau recours dans cette affaire. Une porte-parole de la cour britannique a confirmé l'information diffusée d'abord par le journal Leipziger Volkszeitung.La plainte d'UBS portait sur une affaire de garantie de crédits qui avait capoté. La grande banque réclamait une somme d'environ 350 millions d'euros au service municipal de l'eau de Leipzig. Avec intérêts, variations des cours de change et frais de procès, il en allait pour Leipzig d'une somme d'environ 500 millions d'euros. Le tribunal d'appel Court of Appeal de Londres avait déjà rejeté un recours d'UBS contre un premier jugement de 2014 en octobre de l'année passée.Dans un commentaire, le maire de Leipzig s'est déclaré soulagé. Leipzig et le service des eaux ont gagné sur toute la ligne, a-t-il souligné./brd/DP/he/ra/rp(AWP / 10.04.2018 20h08)