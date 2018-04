UBS propose des changements au conseil d'administration

Zurich (awp) - UBS compte étoffer son conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 3 mai. Le Britannique Jeremy Anderson et le Chinois Fred Hu doivent faire leur entrée dans l'organe de surveillance, alors que William Parrett ne brigue pas de nouveau mandat, a annoncé la banque mardi.M. Anderson a été président entre 2010 et 2017 de l'activité Global Financial Services du cabinet de conseil KPMG International. Fred Hu préside quant à lui depuis huit ans la société d'investissement chinoise Primavera Capital Group, selon un communiqué de l'établissement zurichois.Président d'UBS Americas Holding depuis le début de l'année, M. Parrett veut "se concentrer sur un mandat stratégiquement important" et abandonnera le siège au conseil d'administration du groupe qu'il a occupé pendant dix ans.Les autres administrateurs de l'organe de surveillance, dont le président Axel Weber, sont candidats à un nouveau mandat d'un an.al/jh(AWP / 03.04.2018 07h13)