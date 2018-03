UBS rabote ses résultats annuels après de nouvelles provisions pour litiges

(synthèse actualisée avec cours de clôture)Zurich (awp) - Les litiges auxquels est confronté UBS continuent de peser sur sa performance. La grande banque a dû constituer des provisions supplémentaires qui ont conduit à un ajustement des résultats annuels. Pour 2018, la banque envisage d'établir sa comptabilité en dollars.Le groupe bancaire a constitué au quatrième trimestre des provisions supplémentaires pour litiges de 141 mio CHF, selon les indications fournies vendredi dans le rapport annuel.Les sommes sont destinées à la division de gestion de fortune Amériques (WMA), à hauteur de 49 mio CHF, et à l'unité administrative (Corporate Center) pour les 92 mio restants.Sollicitée par AWP, la banque aux trois clés n'a pas souhaité fournir les raisons précises qui l'ont amenée à augmenter les provisions pour litiges. UBS est encore empêtrée dans différentes grandes affaires comme celle des titres de créance adossés à des hypothèques (RMBS) ou le cas des obligations d'Etat de Porto Rico.En tout, UBS affichait à fin 2017 2,44 mrd de provisions pour litiges, contre 3,26 mrd douze mois auparavant.Dans le cadre du dossier RMBS aux Etats-Unis, le groupe cherche toujours à trouver un terrain d'entente avec le ministère de la Justice (DoJ). Le concurrent Credit Suisse avait conclu fin 2016 un accord avec la justice américaine concernant les titres RMBS, moyennant un paiement de 5,3 mrd USD.FRANC ET LIVRE STERLING AU REBUT?La deuxième affaire concerne la vente d'obligations de Porto Rico apparemment présentées comme étant sans risque. Un ouragan a aggravé la situation économique de l'Etat insulaire. Selon des articles de presse, les demandes de dédommagement s'élèvent à 2,1 mrd USD. La Sonntagszeitung a affirmé qu'un montant de 1,1 mrd a déjà été réglé.Le rapport annuel annonce également une petite révolution. UBS pourrait lâcher le franc pour établir sa comptabilité en dollar. La grande banque mène cette réflexion dans le cadre du changement de sa structure juridique, de la réorientation des activités mais aussi de la stratégie de gestion des devises.Le groupe et son siège en Suisse (UBS SA) pourraient ainsi adopter le billet vert comme monnaie opérationnelle au deuxième semestre. L'unité londonienne passerait elle aussi de la livre sterling au dollar.Ceci impliquerait également un changement de la devise de présentation pour le groupe et UBS SA, avec un ajustement des chiffres précédents sur la base de cours de change historiques. Cette modification ne devrait avoir aucun impact significatif sur les indicateurs de capitalisation et de performance, assure le géant bancaire zurichois.Parmi les grandes capitalisations de la Bourse suisse, Novartis, ABB ou Zurich Insurance tiennent leur comptabilité en billet vert.Ces annonces ont eu un effet négatif sur le titre UBS, le seul à clôturer en baisse sur l'indice vedette SMI de la Bourse suisse. La nominative a reculé de 0,5% à 17,41 CHF, à contre courant de son indice de référence (+0,40%)fr/jh/al(AWP / 09.03.2018 17h36)