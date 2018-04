UBS rachète un emprunt subordonné Tier 2 de plus de 1,5 mrd USD

(ajoute contexte)Zurich (awp) - UBS va racheter un emprunt subordonné Tier 2 le 22 mai. Le prêt a été contracté le 22 mai 2013 et affiche un volume de 1,5 mrd USD, indique la grande banque vendredi. Il est coté sur SIX Swiss Exchange.A fin 2015, UBS a lancé un programme de rachat d'emprunts pour une valeur totale de 16 mrd CHF. En tout, 17 emprunts, subordonnés ou non, et obligations sécurisées étaient concernés.Les emprunts subordonnés concernés par ce programme sont considérés comme fonds propres de catégorie 2, conformément aux règles dites de Bâle III. A compter de 2019, ce ne sera plus le cas.Les emprunts subordonnés sont des titres à revenu fixe. En cas d'insolvabilité de l'émetteur, l'investisseur sera servi après tous les autres créanciers et assume ainsi un risque de pertes plus important. Les prêts Tier 1 sont comptabilisé dans les fonds propres durs de la société, alors que les Tiers 2 sont considérés comme un capital supplémentaire.dm/ra/fr/buc/lk(AWP / 06.04.2018 08h30)